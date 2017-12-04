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Внаслідок боїв в столиці Ємену загинуло десятки цивільних - ООН

Внаслідок боїв в столиці Ємену загинуло десятки цивільних - ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У столиці Ємену Сані в результаті бойових дій десятки цивільних людей загинули, сотні поранені. Про це повідомляє Центр новин ООН з посиланням на заяву Гуманітарного координатора ООН в Ємені Джеймі МакГолдріка, передає УНН.

"Десятки мирних жителів загинули і сотні отримали поранення в результаті активних бойових дій в єменському місті Сані. Міські вулиці перетворилися на поле бою, а люди опинилися замкнутими у своїх будинках без води, продовольства і палива", - йдеться в повідомленні.

МакГолдрік закликав усі сторони конфлікту в Ємені оголосити гуманітарну паузу у вівторок, 5 грудня, з 10 ранку до 4 дня, щоб місцеві жителі могли залишити свої будинки. Нині, за його словами, навіть машини швидкої допомоги не можуть дістатися до тих, кому необхідна медична допомога.

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У своїй заяві представник ООН нагадав сторонам, що навмисні акти насильства проти цивільного населення, включаючи медперсонал і гуманітарних співробітників, є порушенням міжнародного права і можуть становити військовий злочин.

Тим часом, проблемами порушень в Ємені, відповідно до рішення Ради ООН з прав людини, займатиметься спеціально створена група впливових експертів. Про це сьогодні оголосили в Управлінні ООН з прав людини.

"Смерть, руйнування і відчай - у таких умовах народ Ємену живе вже три роки, - заявив Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн. - Дуже важливо притягнути до відповідальності тих, хто винен у цих порушеннях і зловживаннях".

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До групи увійшли три експерти: Камел Джендубі з Тунісу, Чарльз Герравей з Великої Британії і Мелісса Парке з Австралії.

Згідно з резолюцією Ради ООН з прав людини від 29 вересня 2017 року, експерти повинні відслідковувати порушення, вивчати повідомлення, що надходять, виявляти випадки порушення міжнародного права і у разі можливості встановлювати винних.

Нагадаємо, Сана і Аль-Байда приєдналися до списку міст Ємену без чистої води через відсутність палива для насосних станцій, після блокади, введеної двома тижнями назад коаліцією під керівництвом Саудівської Аравії.

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