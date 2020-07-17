На западе Украины отсутствует угроза подтоплений из-за повышения уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Волынской и Львовской областях пока нет угрозы относительно подтоплений хозяйственных зданий из-за повышения уровня воды в реках. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Волынской и Львовской областях.
"На Волыни превышение фактически уровня воды над отметкой выхода воды на пойму, это значит... без угрозы подтопления хозяйственных зданий или иных сооружений, зафиксировано в месте расположения гидропоста в пересечении рек Припять - Речица в Ратновском районе на 36 сантиметров. Также реках Стоход возле поселка Любешов в Любашевском районе - на 21 сантиметр. В двух местах зафиксировано превышение фактического уровня воды над отметкой выхода воды на пойму", - отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Волынской области.
Что касается Львовской области, то там пока тоже нет подтоплений, ситуация остается контролируемой.
"По состоянию на сейчас, подтоплений никаких нет, информацию о возможном подтоплении передает уже в течение двух недель. По состоянию на сейчас ситуация контролируется, опасности на данный момент нет, переливов нет", - сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.
Как сообщал УНН, накануне в Волынской и Львовской областях на западе Украины ожидалось повышение уровней воды в реках, грозит подтоплением.