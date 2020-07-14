Загроза підтоплень: на заході України очікується підвищення води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Волинській та Львівській областях на заході України очікується підвищення рівнів води у річках, що загрожує підтопленнями. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Так, у першiй половинi доби 14 липня на річці Стрв'яж бiля села Луки (Самбiрський район Львiвської області) очiкується продовження пiдйому рiвня води на 0,2-1,0 м над рiвнем 13 липня на 16 годину. На фонi пiдвищеної водностi - затоплення заплави, сільгоспугідь, можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих господарчих об’єктів та будинкiв, прирiчкової iнфраструктури.
14-17 липня, при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см на річці Прип'ять в створi поста Рiчиця та на річці Стохiд в створi поста Любешiв вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.
Нагадаємо, очікується погіршення погодних умов 14 липня на Лівобережжі: грози, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с. У Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях значні дощі, у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності).