Угроза подтоплений: на западе Украины ожидается повышение воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Волынской и Львовской областях на западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках, что грозит подтоплением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Так, в первой половине дня 14 июля на реке Стрвьяж возле села Луки (Самборский район Львовской области) ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,2-1,0 м над уровнем 13 июля на 16 часов. На фоне повышенной водности - затопление поймы, сельхозугодий, возможно достижение отметок начального затопления отдельных хозяйственных объектов и домов, приречковой инфраструктуры.
14-17 июля, при дальнейшем повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-3 см на реке Припять в створе поста Речица и на реке Стоход в створе поста Любешов будет происходить дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречковых населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов Волынской области.
Напомним, ожидается ухудшение погодных условий 14 июля на Левобережье: грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с. В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).