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На заході України відсутня загроза підтоплень через підвищення рівня води у річках

На заході України відсутня загроза підтоплень через підвищення рівня води у річках

Київ • УНН

 • 17364 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. У Волинській та Львівській областях наразі немає загрози щодо підтоплень господарських будівель через підвищення рівня води у річках. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Волинській та Львівській областях.

"На Волині перевищення фактично рівня води над відміткою виходу води на заплаву, це означає... без загрози підтоплення господарських будівель або інших споруд, зафіксовано у місці розташування гідропоста у перетині річок Прип’ять - Річиця у Ратнівському районі на 36 сантиметрів. Також на річках Стохід біля селища Любешів у Любешівському районі - на 21 сантиметр. У двох місцях зафіксовано перевищення фактичного рівня води над відміткою виходу води на заплаву", - зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС у Волинській області.

Що стосується Львівщини, то там наразі також немає підтоплень, ситуація залишається контрольованою.

"Станом на зараз, підтоплень ніяких немає, інформацію щодо можливого підтоплення передає вже протягом двох тижнів. Станом на зараз ситуація контрольована, небезпеки на даний час немає, переливів немає", - повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Як повідомляв УНН, напередодні у Волинській та Львівській областях на заході України очікувалося підвищення рівнів води у річках, що загрожує підтопленнями. 

Українські Національні Новини

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