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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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На мероприятии с Зеленским в Черкасской области произошли столкновения активистов и полиции, есть задержанные

Киев  •  УНН

 • 42504 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В селе Марьяновка Черкасской области, где Президент Владимир Зеленский сегодня открывал мероприятие с поднятием самого большого флага Украины в области, между группой лиц и полицией произошли столкновения из-за нарушения порядка. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Черкасской области.

Цитата:

"Группа неизвестных лиц пыталась сорвать церемонию открытия самого большого флага. Они установили колонку и вели себя провокационно. Сейчас правонарушителей задержали. Устанавливаются обстоятельства", - отметили в полиции.

Детали

Как сообщили в своем Telegram-канале представители "Национального корпуса", инцидент произошел между правоохранителями и ветеранами российско-украинской войны, приехавшими на открытие арт-объекта "Сердце Украины" в Черкасской области.

В полиции количество задержанных сразу не смогли уточнить.

Добавим

Сегодня в Украине отмечают День Государственного флага. По случаю праздника флаги подняли по городам Украины. В частности, в географическом центре Украины - селе Марьяновка Черкасской области.

По случаю Дня Государственного флага Украины также в разных уголках мира представители украинских общин вместе с нашими дипломатами развернули 30-метровые украинские флаги.

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