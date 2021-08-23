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17 березня, 18:58 • 137994 перегляди

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17 березня, 09:17 • 182405 перегляди

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На заході із Зеленським на Черкащині сталися зіткнення активістів і поліції, є затримані

Київ • УНН

 • 42525 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. У селі Мар’янівка на Черкащині, де Президент Володимир Зеленський сьогодні відкривав захід з підняття найбільшого прапора України в області, між групою осіб та поліцією сталися сутички через порушення порядку. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі управління патрульної поліції Черкаської області.

Цитата:

“Група невідомих осіб намагалася зірвати церемонію відкриття найбільшого прапора. Вони встановили колонку та поводилися провокаційно. Наразі правопорушників затримано. Встановлюються обставини”, - зазначили у поліції.

Деталі

Як повідомили у своєму Telegram-каналі представники “Національного корпусу”, інцидент стався між правоохоронцями та ветеранами російсько-української війни, які приїхали на відкриття арт-об'єкту "Серце України" на Черкащині.

У поліції кількість затриманих відразу не змогли уточнити.

Додамо

Сьогодні в Україні відзначають День Державного прапора. З нагоди свята стяги підняли по містах України. Зокрема, у географічному центрі України — селі Мар’янівка на Черкащині.

З нагоди Дня Державного прапора України також у різних куточках світу представники українських громад разом із нашими дипломатами розгорнули 30-метрові українські стяги.

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