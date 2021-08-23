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Українські громади до Дня прапора підняли стяг України по всьому світу

Українські громади до Дня прапора підняли стяг України по всьому світу

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. З нагоди Дня Державного прапора України у різних куточках світу представники українських громад разом із нашими дипломатами розгорнули 30-метрові українські стяги. Відео оприлюднило МЗС України, інформує УНН.

Так стартувала міжнародна акція з відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України.

Деталі

У межах цієї ініціативи до великих міст по всьому світу та місць розташування ключових міжнародних організацій було доставлено символічні 30-метрові державні прапори України, які представники місцевих українських громад разом із українськими дипломатами розгорнули на знак єднання і святкування 30-ї річниці Незалежності та Дня Державного прапора України.

Зокрема, синьо-жовті стяги вражаючих розмірів майоріли у столицях Європи та по всій Північній Америці, на самому півдні Африки та у стародавньому місті Петра в Йорданії, на узбережжі Затоки та у мексиканській долині Теотіуакан, у стародавньому храмовому комплексі Баальбек в Лівані та відомому комплексі хмарочосів “Flame Towers” в Азербайджані. У Греції повітряна куля пронесла Державний прапор України над найвищим високогірним озером Пластира, а у Загребі наш прапор піднявся на найвищу будівлю як свідчення сили духу та незламності нашого народу.

Додамо

День Державного прапора відзначають в Україні 23 серпня. З нагоди свята стяги підняли і по містах України. Зокрема, у географічному центрі України — селі Мар’янівка на Черкащині.

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