В Україні відзначають День Державного прапора: заходи у столиці

Деталі

Раніше цей день відзначали тільки в Києві 24 липня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. Українці не були впевнені, що Декларація про державний суверенітет буде ухвалена, але 16 липня 1990 року це сталося.

З 2009 року офіційна церемонія підняття прапора святкується 23 серпня по всій Україні. Історія нинішнього синьо-жовтого прапора дуже давня. Починаючи з часів хрещення Русі, ці кольори завжди були присутні на прапорах Української держави різних століть.

Синій колір на прапорі Україна означає мирне небо, а жовтий — пшеничні ниви.

Цьогоріч урочисті заходи відбудуться на території Національного музею історії України у Другій світовій війні за участю киян. Зокрема, ветерани АТО і ООС піднімуть на флагшток найбільший державний прапор. А 30 юних жителів столиці, які є переможцями шкільних олімпіад, творчих фестивалів і спортивних змагань, з рук міського голови отримають паспорти громадян України у вигляді ID-карт.

День Державного Прапора України в столиці вперше проходить на території Меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні”. У 2020 році там було відкрито меморіал із найбільшим прапором. Окрім того, саме з печерських пагорбів український прапор видно з багатьох місць.

Церемонія підняття Державного Прапора України відбудеться за участю Київського міського голови і загальновійськового взводу роти Почесної варти.

Цьогоріч на День Прапора України у Києві відбудеться “Кримська платформа”, участь у якій візьмуть 45 країн. Це дипломатична ініціатива України, основною її метою є повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова.

У місті також проведуть культурно-громадську акцію, присвячена святкуванню 30-ї річниці незалежності України “Обрядовий рушник”, покажуть фільми “Сильніше, ніж зброя”, “Михайло Грушевський” у кінотеатрах мережі КП “Київкінофільм”.

Також у різних районах Києва відбудуться покладання квітів з нагоди Дня Державного Прапора України до памʼятників захисників України.

Доповнення

До Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України було встановлено новий тризуб на флагштоку найбільшого державного прапора. Конструкція оновленого тризуба легша і оснащена поворотним механізмом. Сам флагшток зараз є найбільшим в Україні. Його висота становить близько 90 метрів, вага — 32 тонни. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.

На сьогодні це найбільший флагшток в Україні висотою в майже 90 метрів та вагою в 32 тонни. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.

У Києві 23 серпня через урочистості з нагоди Дня прапора обмежили рух низкою вулиць та призупинять рух деяких автобусів та тролейбусів. Також закриють вхід та вихід станції метро “Золоті ворота”, який розташований на вул. Володимирській.