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До 30-річчя Незалежності: на найбільшому флагштоку України встановлюють новий тризуб

До 30-річчя Незалежності: на найбільшому флагштоку України встановлюють новий тризуб

Київ • УНН

 • 81475 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. До Дня прапора та 30-річчя незалежності України у Києві оновлять тризуб на найбільшому флагштоку країни, що встановлений на київських схилах. Про це заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, передає УНН.

Цитата:

“Ми оновлюємо тризуб на верхівці найбільшого флагштока в країні, який ми встановили в столиці рік тому. Конструкція тризуба буде більш легкою та оснащеною поворотним механізмом”, — зазначив Непоп, якого цитують у КМДА.

Деталі

Новий тризуб виготовили на одному зі столичних підприємств. Підготовку до монтажу конструкції розпочали сьогодні і завершать її встановлювати напередодні Дня прапора — до 23 серпня.

“Окрім того, місто постійно дбає про те, аби утримувати полотно головного державного прапора та флагштока в належному стані. Тому ми регулярно здійснюємо регламентні роботи на меморіалі, де встановлений найбільший прапор. Зокрема, фахівці перевіряють клемні з’єднання та відкриті контакти споруди, дистанційний пульт та шафи керування прапором, підйомні механізми підняття прапора”, — додав Непоп.

Доповнення

До слова, споруду флагштока відкрили в 2020 році до Дня прапора України.

На сьогодні це найбільший флагшток в Україні висотою в майже 90 метрів та вагою в 32 тонни. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.

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