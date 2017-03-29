На западе Афганистана правительственные войска уничтожили 47 талибов

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 13278 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 60717 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110689 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126067 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134987 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127645 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119420 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106722 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107674 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103961 просмотра

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На западе Афганистана правительственные войска уничтожили 47 талибов

На западе Афганистана правительственные войска уничтожили 47 талибов

Киев  •  УНН

 • 9725 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Во время атаки правительственных сил на позиции талибов в провинции Фарах на западе Афганистана 47 боевиков были уничтожены и более 50 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"В результате хорошо скоординированных операций против позиций "Талибана" в районе Бала Булук в провинции Фарах 47 повстанцев были убиты, и еще 51 получили ранения", - заявил высокопоставленный представитель армии Афганистана Раз Мохаммад Оряхил.

Ранее Раз Мохаммад Оряхил сообщал, что погибли 30 талибов, и еще 41 получили ранения, заявив, что операции против талибов начались в районе Шива в 01:00 по местному времени.

Район Бала Булук считается рассадником талибов в западной провинции Фарах, административный центр которой - город Фарах - расположен в 695 км к западу от Кабула.

Движение "Талибан" пока не прокомментировало текущие события.

Как сообщал УНН, 28 марта в США заявили о российском военном расширения в Афганистане .

Также 18 марта Совет Безопасности ООН продлил свою миссию в Афганистане еще на год.

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