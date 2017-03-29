На западе Афганистана правительственные войска уничтожили 47 талибов

"В результате хорошо скоординированных операций против позиций "Талибана" в районе Бала Булук в провинции Фарах 47 повстанцев были убиты, и еще 51 получили ранения", - заявил высокопоставленный представитель армии Афганистана Раз Мохаммад Оряхил.

Ранее Раз Мохаммад Оряхил сообщал, что погибли 30 талибов, и еще 41 получили ранения, заявив, что операции против талибов начались в районе Шива в 01:00 по местному времени.

Район Бала Булук считается рассадником талибов в западной провинции Фарах, административный центр которой - город Фарах - расположен в 695 км к западу от Кабула.

Движение "Талибан" пока не прокомментировало текущие события.

Как сообщал УНН, 28 марта в США заявили о российском военном расширения в Афганистане .

Также 18 марта Совет Безопасности ООН продлил свою миссию в Афганистане еще на год.