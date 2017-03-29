На заході Афганістану урядові війська знищили 47 талібів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Під час атаки урядових сил на позиції талібів в провінції Фарах на заході Афганістану 47 бойовиків були знищені та понад 50 отримали поранення, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
"У результаті добре скоординованих операцій проти позицій" Талібану "в районі Бала Булук в провінції Фарах 47 повстанців були вбиті та ще 51 отримали поранення", - заявив високопоставлений представник армії Афганістану Раз Мохаммад Оряхіл. Сіньхуа.
Раніше, Раз Мохаммад Оряхіл повідомляв, що загинули 30 талібів, і ще 41 поранено, заявивши, що операції проти талібів почалися в районі Шива в 01:00 за місцевим часом.
Район Бала Булук вважається розсадником талібів в західній провінції Фарах, адміністративний центр якої - місто Фарах - розташований в 695 км на захід від Кабула.
Рух "Талібан" поки не прокоментував поточні події.
Як повідомляв УНН, 28 березня у США заявили про російське військове розширення в Афганістані.
Також 18 березня Рада Безпеки ООН продовжила свою місію в Афганістані ще на рік.