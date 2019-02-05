На Закарпатье заподозрили пограничников в содействии контрабанде сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В отношении двух инспекторов пограничной службы "Деловое" Мукачевского пограничного отряда открыто уголовное производство по ст. 368 УК - Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Предварительно установлено, что двое пограничников получили от третьего лица взятку в размере более 10 000 гривен. За эти деньги пограничники должны были способствовать контрабанде сигарет из Украины в Румынию.
Расследованием уголовного производства будет заниматься Территориальное управление ГБР во Львове процессуального руководства военной прокуратуры Ужгородского гарнизона.
Как сообщал УНН, в Одесской области мужчина пытался незаконно перевезти сигареты на 270 000 гривен.
Напомним, у жителя Тернопольской области изъято подакцизной продукции более чем на 2500000 грн.