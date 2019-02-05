На Закарпатті викрито прикордонників на сприянні в контрабанді сигарет

Попередньо встановлено, що двоє прикордонників отримали від третьої особи хабар у розмірі понад 10 тисяч гривень. За ці гроші прикордонники мали сприяти контрабанді сигарет з України до Румунії.

Розслідуванням кримінального провадження займатиметься Територіальне управління ДБР у Львові за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону.



Як повідомляв УНН, на Одещині чоловік намагався незаконно перевезти сигарети на 270 тисяч гривень.



Нагадаємо, у жителя Тернопільщини вилучено підакцизної продукції більш ніж на 2,5 млн грн.