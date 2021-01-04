На Закарпатье уровень воды в реках поднимется на метр
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. На Закарпатье 5-6 января на реках ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"5-6 января на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, с возможным выходом воды на поймы в нижних течениях реки Боржава на удержание вода на пойме реки Латорица возле города Чоп", - говорится в сообщении.
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Напомним, в июне 2020 года на Закарпатье в результате паводка разрушена часть дороги Н-09 "Мукачево-Рогатин", подтоплены 40 га пастбищ и повреждено 5 электрических опор.