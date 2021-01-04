На Закарпатті рівень води у річках підніметься на метр
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. На Закарпатті 5-6 січня на річках очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, передає УНН із посиланням на ДСНС.
"5-6 січня на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями, з можливим виходом води на заплав в нижніх течіях річки Боржава на утримання вода на заплаві річки Латориці біля міста Чоп", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у червні 2020 року на Закарпатті внаслідок паводку зруйновано частину дороги Н-09 "Мукачево-Рогатин", підтопленно 40 га пасовищ та пошкоджено 5 електричних опор.