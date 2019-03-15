На Закарпатье мужчина во время ссоры убил сожительницу и взорвал дом

По данным полиции, происшествие произошло в селе Рокосово Хустского района в Закарпатской области. Работники ДСНС во время тушения пожара в частном доме обнаружили тело женщины, о чем уведомили полицию.

Как выяснили правоохранители, в ночь на 14 марта между 27-летней потерпевшей и ее 25-летним ранее судимым сожителем возник конфликт. Во время ссоры мужчина нанес женщине множественные удары, в результате чего последняя скончалась.

Пытаясь скрыть преступление, мужчина решил взорвать дом и покончить жизнь самоубийством. Он включил газовый прибор, из-за чего произошел взрыв. Однако, мужчину выбросило из дома ударной волной, и он скрылся с места происшествия.

Полиция его разыскала. Сейчас он находится в реанимации с многочисленными травмами и ожогами.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, в Черкасской области неизвестный расстрелял супругов с охотничьего обреза.