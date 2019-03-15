На Закарпатье мужчина во время ссоры убил сожительницу и взорвал дом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На Закарпатье мужчина во время ссоры убил сожительницу и подорвал газом дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
По данным полиции, происшествие произошло в селе Рокосово Хустского района в Закарпатской области. Работники ДСНС во время тушения пожара в частном доме обнаружили тело женщины, о чем уведомили полицию.
Как выяснили правоохранители, в ночь на 14 марта между 27-летней потерпевшей и ее 25-летним ранее судимым сожителем возник конфликт. Во время ссоры мужчина нанес женщине множественные удары, в результате чего последняя скончалась.
Пытаясь скрыть преступление, мужчина решил взорвать дом и покончить жизнь самоубийством. Он включил газовый прибор, из-за чего произошел взрыв. Однако, мужчину выбросило из дома ударной волной, и он скрылся с места происшествия.
Полиция его разыскала. Сейчас он находится в реанимации с многочисленными травмами и ожогами.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Напомним, в Черкасской области неизвестный расстрелял супругов с охотничьего обреза.