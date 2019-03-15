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На Закарпатье мужчина во время ссоры убил сожительницу и взорвал дом

Киев • УНН

 • 9128 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. На Закарпатье мужчина во время ссоры убил сожительницу и подорвал газом дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

На Закарпатье мужчина во время ссоры убил сожительницу и взорвал дом

По данным полиции, происшествие произошло в селе Рокосово Хустского района в Закарпатской области. Работники ДСНС во время тушения пожара в частном доме обнаружили тело женщины, о чем уведомили полицию.

Как выяснили правоохранители, в ночь на 14 марта между 27-летней потерпевшей и ее 25-летним ранее судимым сожителем возник конфликт. Во время ссоры мужчина нанес женщине множественные удары, в результате чего последняя скончалась.

Пытаясь скрыть преступление, мужчина решил взорвать дом и покончить жизнь самоубийством. Он включил газовый прибор, из-за чего произошел взрыв. Однако, мужчину выбросило из дома ударной волной, и он скрылся с места происшествия.

Полиция его разыскала. Сейчас он находится в реанимации с многочисленными травмами и ожогами.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, в Черкасской области неизвестный расстрелял супругов с охотничьего обреза.

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