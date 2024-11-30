На Закарпатье во время застолья женщина взорвала гранату: три человека погибли

В селе на Закарпатье женщина во время застолья взорвала гранату - погибла почти вся семья, выжил только ее 14-летний сын. Полиция, прибывшая на место происшествия, обнаружила в доме еще три гранаты, передает УНН.

Детали

29 ноября в 22:39 в полицию позвонил 14-летний житель села Малый Березный Ужгородского района. Подросток сообщил, что обнаружил в комнате на полу тело дедушки и более четко ситуацию объяснить не может.

По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа, а также инспекторы криминалистической лаборатории. В помещении посреди комнаты полицейские обнаружили тела трех человек: 32-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки.

В результате проведения первоочередных мероприятий полицейские установили, что в тот вечер потерпевшие распивали алкогольные напитки. Во время застолья 32-летняя закарпатка взяла в руки гранату неизвестного происхождения и сорвала кольцо, в результате чего и произошел взрыв.

Все три человека, находившиеся в комнате, погибли.

Во время проведения осмотра места происшествия полицейские обнаружили в помещении скрытыми еще три гранаты. Они изъяты.

Добавим

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители устанавливают происхождение изъятых боеприпасов. По делу продолжается досудебное расследование.