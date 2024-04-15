На Закарпатье разоблачили еще одну схему выезда за границу для уклонистов в селе Симер

На Закарпатье задержали организаторов нелегального трансфера. За 11 000 долларов двум мужчинам пообещали помочь с пересечением границы в Словакию вне официального пункта пропуска. Впрочем, взамен нарушители границы получили админпротоколы, а их "туроператорам" грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает УНН.

Детали

По данным следователей, по замыслу организаторов подпольного пути, уклонистов сначала на такси доставляли в село Симер, а оттуда их проводили в Словакию. Такая "путевка" стоила по 5 500 долларов для одного человека. Деньги платили после удачного пересечения границы.

Для преступной деятельности фигуранты привлекли таксиста, который отвозил "клиентов" до границы со Словакией. На двух человек, которые планировали незаконно пересечь границу, составлены админпротоклы. - сообщили в Нацполиции.

Одного из организаторов, 43-летнего жителя Ужгородского района, задержали непосредственно при попытке переправы.

Второго организатора, 44-летнего местного жителя, полицейские задержали в Ужгороде.

Обоим объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым избрали меры пресечения - в виде содержания под стражей с правом внесения 181 680 и 121 000 гривен залога.

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Мероприятия по разоблачению проводились совместно с главным оперативно-розыскным отделом пограничного отряда (г. Чоп). Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.