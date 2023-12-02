На Закарпатье пришла "большая вода", подтопило дороги и сельскохозяйственные угодья
Киев • УНН
Наводнение в Закарпатской области Украины, вызванное сильными дождями, затопило 440 гектаров сельскохозяйственных угодий, дороги и сместило опорную стену дома
Закарпатская область страдает от подтоплений из-за обильных дождей, которые привели к наводнению рек. Подтопило 440 гектаров сельскохозяйственных угодий, автодорогу Мукачево-Львов и две меньших автодороги. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.
Спасатели ликвидируют последствия подтоплений на территории Закарпатской области. (...) Обильные дожди привели к поднятию уровней воды в реках. Как результат - в Береговском и Хустском районах подтоплено 440 га сельскохозяйственных угодий
Отмечается, что подтопило две автодороги местного значения между селами Чернотисово и Холмовец, и между Большие Комяты и Шаланки Береговского района, но проезд возможен. Также указано, что подтоплена автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов между населенными пунктами город Тячев и село Бедевля, проезд возможен.
В Раховском районе в результате переувлажнения почвы произошел сдвиг опорной стены частного домохозяйства в селе Розтоки, сообщили в ГСЧС.
Спасатели и специалисты местных пожарных команд откачивают воды в подвальных помещениях жилых домов и домохозяйствах в городах Ужгород, Свалява и селах Тячевского и Раховского районов.
Напомним
Из-за непогоды без электроснабжения уже почти 500 населенных пунктов в западных областях Украины. При этом плановых отключений не предвидится.
На Закарпатье пришла "большая вода", подтопило дороги и сельскохозяйственные угодья
Наводнение в Закарпатской области Украины, вызванное сильными дождями, затопило 440 гектаров сельскохозяйственных угодий, дороги и сместило опорную стену дома.
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