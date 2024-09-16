На Закарпатье подожгли автомобиль Красного Креста: что известно

Утром 16 сентября в Ужгороде неизвестные сожгли автомобиль Общества Красного Креста Закарпатья. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Общество Красного Креста Закарпатья и и.о. начальника Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого.

Автомобиль Закарпатской областной организации Общества Красного Креста Украины подожжен. Кто мог такое совершить? Нелюди!!! Гуманитарная организация, которая помогает гражданам, учреждениям - говорится в сообщении областной организации ОКХ.

На инцидент отреагировал и.о. начальника Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

Он указал, что Общество Красного Креста Закарпатья ежедневно помогает сотням жителей области и вынужденно перемещенным лицам.

"Дал поручение правоохранительным органам безотлагательно принять все необходимые меры, чтобы установить причины инцидента. В случае выявления признаков преступных действий, направить все усилия на поиски виновников", - написал Билецкий в Telegram.

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