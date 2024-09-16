На Закарпатье подожгли автомобиль Красного Креста: что известно
Киев • УНН
Неизвестные сожгли автомобиль Общества Красного Креста Закарпатья в Ужгороде. И.о. начальника Закарпатской ОВА поручил правоохранителям расследовать инцидент и найти виновников.
Утром 16 сентября в Ужгороде неизвестные сожгли автомобиль Общества Красного Креста Закарпатья. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Общество Красного Креста Закарпатья и и.о. начальника Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого.
Автомобиль Закарпатской областной организации Общества Красного Креста Украины подожжен. Кто мог такое совершить? Нелюди!!! Гуманитарная организация, которая помогает гражданам, учреждениям
На инцидент отреагировал и.о. начальника Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.
Он указал, что Общество Красного Креста Закарпатья ежедневно помогает сотням жителей области и вынужденно перемещенным лицам.
"Дал поручение правоохранительным органам безотлагательно принять все необходимые меры, чтобы установить причины инцидента. В случае выявления признаков преступных действий, направить все усилия на поиски виновников", - написал Билецкий в Telegram.
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