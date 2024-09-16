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На Закарпатті підпалили автомобіль Червоного Хреста: що відомо

Київ • УНН

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Невідомі спалили автомобіль Товариства Червоного Хреста Закарпаття в Ужгороді. Т.в.о. начальника Закарпатської ОВА доручив правоохоронцям розслідувати інцидент і знайти винуватців.

Вранці 16 вересня в Ужгороді невідомі спалили автомобіль Товариства Червоного Хреста Закарпаття. Про це УНН повідомляє із посиланням на Товариство Червоного Хреста Закарпаття та т.в.о. начальника Закарпатської ОВА Мирослава Білецького.  

Автомобіль Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України підпалено. Хто міг таке вчинити? Нелюди!!! Гуманітарна організація, яка допомагає громадянам, установам

- йдеться у повідомленні обласній організації ТЧХ.

На інцидент відреагував т.в.о. начальника Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. 

Він вказав, що Товариство Червоного Хреста Закарпаття щодня допомагає сотням жителів області та вимушено переміщеним особам.

"Дав доручення правоохоронним органам невідкладно вжити всіх необхідних заходів, щоб встановити причини інциденту. У разі виявлення ознак злочинних дій, спрямувати всі зусилля на пошуки винуватців", - написав Білецький у Telegram.

Троє працівників МКЧХ загинули на Донеччині через обстріл рф - Лубінець звернувся до Червоного Хреста12.09.24, 15:02 • 14121 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП

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