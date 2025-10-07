На Закарпатье не допустили выбытия из госсобственности более 4,4 тыс. га земель предприятия "Красная звезда"

Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры не допустили противоправного выбытия из собственности государства более 4,4 тыс. га земель государственного предприятия "Красная звезда". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Установлено, что Среднянский поселковый совет на Ужгородщине обратился в суд с требованием прекратить право постоянного пользования госпредприятия земельным участком, ссылаясь на наличие налогового долга и приостановление его деятельности. Это создавало риски незаконного перевода государственных земель в коммунальную собственность и дальнейшего распоряжения ими органом местного самоуправления. Благодаря последовательной позиции прокурора в суде доказана безосновательность таких требований - информирует прокуратура.

Отмечается, что земельный массив является неотъемлемой частью единого имущественного комплекса предприятия, а его изъятие могло привести к обесцениванию государственного актива и причинению значительных убытков государству.

Западный апелляционный хозяйственный суд согласился с доводами прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска поселкового совета - говорится в сообщении.

