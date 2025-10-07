На Закарпатті не допустили вибуття з державласності понад 4,4 тис. га земель підприємства "Червона зірка"

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури не допустили протиправного вибуття з власності держави понад 4,4 тис. га земель державного підприємства "Червона зірка". Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Встановлено, що Середнянська селищна рада на Ужгородщині звернулася до суду з вимогою припинити право постійного користування держпідприємства земельною ділянкою, посилаючись на наявність податкового боргу та призупинення його діяльності. Це створювало ризики незаконного переведення державних земель у комунальну власність та подальшого розпорядження ними органом місцевого самоврядування. Завдяки послідовній позиції прокурора у суді доведено безпідставність таких вимог - інформує прокуратура.

Зазначається, що земельний масив є невід’ємною частиною єдиного майнового комплексу підприємства, а його вилучення могло призвести до знецінення державного активу та заподіяння значних збитків державі.

Західний апеляційний господарський суд погодився з аргументами прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову селищної ради - йдеться в повідомленні.

