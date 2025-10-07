На Закарпатті не допустили вибуття з державласності понад 4,4 тис. га земель підприємства "Червона зірка"

$41.340.11
48.270.11
ukenru
15:10 • 4470 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 5880 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 10932 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 15334 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 16947 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 41991 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44221 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71865 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59534 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56745 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Популярні новини
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT7 жовтня, 05:57 • 26735 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів7 жовтня, 06:06 • 19165 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico7 жовтня, 08:41 • 12147 перегляди
Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft7 жовтня, 08:48 • 7994 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13742 перегляди
Публікації
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство15:10 • 4500 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 7678 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 41998 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 56714 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 66016 перегляди
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13935 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 26281 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 79015 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 74482 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 149393 перегляди
На Закарпатті не допустили вибуття з державласності понад 4,4 тис. га земель підприємства "Червона зірка"

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури не допустили вибуття з власності держави понад 4,4 тис. га земель держпідприємства "Червона зірка". Західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив селищній раді у задоволенні позову.

На Закарпатті не допустили вибуття з державласності понад 4,4 тис. га земель підприємства "Червона зірка"

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури не допустили протиправного вибуття з власності держави понад 4,4 тис. га земель державного підприємства "Червона зірка". Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Встановлено, що Середнянська селищна рада на Ужгородщині звернулася до суду з вимогою припинити право постійного користування держпідприємства земельною ділянкою, посилаючись на наявність податкового боргу та призупинення його діяльності. Це створювало ризики незаконного переведення державних земель у комунальну власність та подальшого розпорядження ними органом місцевого самоврядування. Завдяки послідовній позиції прокурора у суді доведено безпідставність таких вимог 

- інформує прокуратура.

Зазначається, що земельний масив є невід’ємною частиною єдиного майнового комплексу підприємства, а його вилучення могло призвести до знецінення державного активу та заподіяння значних збитків державі.

Західний апеляційний господарський суд погодився з аргументами прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову селищної ради 

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

Колишньому начальнику Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. За версією слідства, він разом із підлеглою незаконно передав у приватну власність 64 га земель.

Анна Мурашко

