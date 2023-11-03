На какую первую работу могут рассчитывать иммигрантки после переезда в Америку?

Няня или няня+домработница

Американские семьи часто прибегают к услугам няни и ищут женщин для постоянного трудоустройства. Иногда требуется комбинированная роль няни и домработницы. Такая работа в США хорошо оплачивается и не требует опыта или образования со стороны кандидата.

Самое важное требование - любовь к детям и умение налаживать с ними контакт. Также необходимо иметь базовые навыки разговорного английского. Работу можно найти как в американской семье, так и у соотечественников, где знание английского может быть необязательным.

Для кандидаток на вакансию домработницы важны следующие качества:



Опрятность.



Ответственность.



Трудолюбие.



Уровень заработной платы варьируется в зависимости от штата и города. Но в среднем работа няни в Америке оплачивается от 15 до 18 долларов в час. Если предлагается дополнительная должность домработницы, зарплата может увеличиться до 25 долларов в час.

Благодаря усердной работе няня может получить положительные рекомендации и перейти на более высокооплачиваемую должность.

Клининг

Клининговая сфера является одним из самых популярных направлений для трудоустройства иммигрантов в США. Американцы готовы щедро оплачивать услуги профессиональных уборщиков. Часто клининг требуется для офисов, квартир и домов.

Клининговые агентства предлагают работу в США для украинцев без знания языка, опыта и образования. Возможно трудоустроиться как в американскую, так и в украиноязычную компанию. В американских агентствах новичкам часто предоставляется обучение, а в украиноязычных это не является обязательным.

Основные требования к персоналу клининговых агентств:



Пунктуальность.



Физическая выносливость.



Доброжелательность.



Точность.



Сотрудники клининговых компаний в среднем зарабатывают от 12 до 15 долларов в час, а также получают чаевые и подарки от клиентов.

Получив опыт работы в компании, можно рассмотреть возможность открытия собственного бизнеса. Для этого требуется хотя бы базовое знание английского языка и готовность самостоятельно привлекать клиентов. Работа как частной профессиональной уборщицы хорошо оплачивается, начиная с 20 долларов в час, а также с подарками от клиентов в праздничные дни.

Сиделка

В США многие американские семьи, имеющие больных или пожилых родственников, ищут помощников. Работа сиделкой в Америке требует прохождения специальных курсов, хотя это не является обязательным условием. Некоторые компании, особенно те, которые занимаются наймом выходцев из стран СНГ, готовы принимать людей без опыта и обучать их самостоятельно.

Основные требования к домашней помощнице:



Минимальное владение разговорным английским языком.



Физическая выносливость.



Терпение и аккуратность.



Средняя стоимость услуг профессиональной сиделки составляет около 14-15 долларов в час. Однако заработная плата может варьироваться в зависимости от города и штата. Минимальная ставка может быть около 8 долларов, а максимальная - до 20 долларов.

Эта работа в США для украинцев может открыть двери в сферу медико-социального обслуживания. Повышение квалификации и получение дополнительных сертификатов могут способствовать увеличению часовой ставки и профессиональному росту.

Работа в салоне красоты

Вакансии в салонах красоты предлагают стабильный график работы, хорошую заработную плату и комфортабельные условия труда. Важно отметить, что в США незаконно предоставлять услуги маникюра или педикюра без соответствующего сертификата. Поэтому для того, чтобы стать лицензированным мастером маникюра в Америке, необходимо обязательно пройти специальные курсы и получить лицензию.

Кандидатам не требуется жестких критериев, помимо сертификации. Главное - проявлять желание учиться и постоянно совершенствовать свои навыки. Большинство салонов красоты предлагают работу в США женщинам и в объявлениях говориться, что готовы брать без опыта и знания языка.

Заработная плата может варьироваться от 10 до 50 долларов в час в зависимости от штата, места работы, опыта и других факторов. Эта профессия достаточно перспективна, так как с накоплением опыта и повышением квалификации можно открыть свой собственный бизнес.

Совет напоследок

Советуем вам быть настойчивыми и уверенными в себе при поиске работы в США. В стране существует множество вакансий для иммигранток без опыта, образования и знания языка. Важно сохранять мотивацию и не останавливаться на первом неудачной попытке. Используйте различные источники поиска работы, такие как сайты, объявления и социальные сети. Также обратитесь к специализированным агентствам или рекрутерам. Постоянно совершенствуйте свои навыки и открывайте новые возможности. Удачи вам в поиске работы и успешном старте в новой стране!