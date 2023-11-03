На яку першу роботу можуть розраховувати іммігрантки після переїзду до Америки?

Няня чи няня+доморобітниця

Американські сім'ї часто вдаються до послуг няньки та шукають жінок для постійного працевлаштування. Іноді потрібна комбінована роль няні та доморобітниці. Така робота в США добре оплачується і не потребує досвіду чи освіти з боку кандидата.

Найважливіша вимога – любов до дітей та вміння налагоджувати з ними контакт. Також необхідно мати базові навички розмовної англійської. Роботу можна знайти як в американській родині, так і у співвітчизників, де знання англійської може бути необов'язковим.

Для кандидаток на вакансію домробітниці важливі такі якості:



Охайність.



Відповідальність.



Працьовитість.



Рівень заробітної плати варіюється залежно від штату та міста. Але в середньому робота няні в Америці оплачується від 15 до 18 доларів за годину. Якщо пропонується додаткова посада хатньої робітниці, зарплата може збільшитися до 25 доларів на годину.

Завдяки старанній роботі няня може отримати позитивні рекомендації та перейти на більш високооплачувану посаду.

Прибирання

Клінінгова сфера є одним із найпопулярніших напрямів для працевлаштування іммігрантів у США. Американці готові щедро сплачувати за послуги професійних прибиральників. Часто клінінг потрібний для офісів, квартир та будинків.

Клінінгові агенції пропонують роботу в США для українців без знання мови, досвіду та освіти. Можливо працевлаштуватися як в американську, так і в україномовну компанію. В американських агенціях новачкам часто надається навчання, а в україномовних це не є обов'язковим.

Основні вимоги до персоналу клінінгових агенцій:



Пунктуальність.



Фізична витривалість.



Доброзичливість.



Точність.



Співробітники клінінгових компаній у середньому заробляють від 12 до 15 доларів на годину, а також отримують чайові та подарунки від клієнтів.

Здобувши досвід роботи в компанії, можна розглянути можливість відкриття власного бізнесу. Для цього потрібно хоча б базове знання англійської мови та готовність самостійно залучати клієнтів. Робота як приватної професійної прибиральниці добре оплачується, починаючи з 20 доларів на годину, а також із подарунками від клієнтів у святкові дні.

Доглядальниця

У США багато американських родин, які мають хворих або літніх родичів, шукають помічників. Робота доглядальницею в Америці вимагає проходження спеціальних курсів, хоча це не є обов'язковою умовою. Деякі компанії, особливо ті, які займаються наймом вихідців із країн СНД, готові приймати людей без досвіду та навчати їх самостійно.

Основні вимоги до домашньої помічниці:



Мінімальне володіння розмовною англійською.



Фізична витривалість.



Терпіння та акуратність.



Середня вартість послуг професійної доглядальниці становить близько 14-15 доларів на годину. Однак заробітна плата може змінюватись залежно від міста та штату. Мінімальна ставка може бути близько 8 доларів, а максимальна – до 20 доларів.

Ця робота в США для українців може відчинити двері до сфери медико-соціального обслуговування. Підвищення кваліфікації та отримання додаткових сертифікатів можуть сприяти збільшенню годинної ставки та професійному зростанню.

Робота в салоні краси

Вакансії у салонах краси пропонують стабільний графік роботи, хорошу заробітну плату та комфортабельні умови праці. Важливо, що США незаконно надавати послуги манікюру чи педикюру без відповідного сертифіката. Тому для того, щоб стати ліцензованим майстром манікюру в Америці, необхідно обов'язково пройти спеціальні курси та отримати ліцензію.

Кандидатам не потрібні жорсткі критерії, окрім сертифікації. Головне - виявляти бажання вчитися та постійно вдосконалювати свої навички. Більшість салонів краси пропонують роботу в США жінкам, і в оголошеннях ідеться, що готові брати без досвіду та знання мови.

Заробітна плата може змінюватися від 10 до 50 доларів на годину залежно від штату, місця роботи, досвіду та інших факторів. Ця професія досить перспективна, оскільки з накопиченням досвіду та підвищенням кваліфікації можна відкрити свій власний бізнес.

Порада наостанок

Радимо вам бути наполегливими та впевненими у собі при пошуку роботи в США. У країні існує безліч вакансій для іммігранток без досвіду, освіти та знання мови. Важливо зберігати мотивацію та не зупинятися на першій невдалій спробі. Використовуйте різні джерела пошуку роботи, такі як сайти, оголошення та соціальні мережі. Також зверніться до спеціалізованих агентств або рекрутерів. Постійно вдосконалюйте свої навички та відкривайте нові можливості. Успіхів вам у пошуку роботи та успішному старті в новій країні!