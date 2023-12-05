На временно оккупированной Запорожской АЭС состоялась очередная ротация миссии МАГАТЭ
Киев • УНН
Сотрудники МАГАТЭ продолжают свою мониторинговую миссию на Запорожской АЭС, которая контролируется российскими войсками. Миссия, которая работает с сентября 2022 года, оценивает радиационную и химическую безопасность станции.
Сегодня состоялась ротация персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, которая временно оккупирована российскими войсками. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Постоянная миссия МАГАТЭ работает на временно оккупированной ЗАЭС в Энергодаре с сентября 2022 года. Однако постоянные мониторинговые миссии начали свою деятельность в январе 2023 года.
Специалисты МАГАТЭ осуществляют контроль за радиационной, химической и другими составляющими атомной электростанции.
Для обеспечения безопасности во время смены подразделений, задействованных для мониторинговой миссии на самой АЭС привлекаются украинские военные.
На украинских военных наверняка возложена одна из самых тяжелых миссий. Это обеспечение составляющей безопасности, а именно обеспечение режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения, проведение разминирования при необходимости местности и обеспечение беспрепятственного перехода на нашу временно оккупированную землю специалистов МАГАТЭ
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На временно оккупированной Запорожской АЭС состоялась очередная ротация миссии МАГАТЭ
Сотрудники МАГАТЭ продолжают свою мониторинговую миссию на Запорожской АЭС, которая контролируется российскими войсками. Миссия, которая работает с сентября 2022 года, оценивает радиационную и химическую безопасность станции.
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