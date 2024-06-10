На восстановление энергоинфраструктуры: "Укрэнерго" получила кредит от Германии более чем на 30 миллионов евро

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получила 30,4 млн евро от правительства Германии для повышения надежности работы Украинской энергетической инфраструктуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление НЭК "Укрэнерго".

Детали

Кредитное соглашение на сумму 30,4 млн евро подписали председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и член правления государственного немецкого банка развития KfW Кристиан.

Эти средства будут направлены на повышение устойчивости украинской энергосистемы и обеспечение стабильной работы магистральной высоковольтной сети "Укрэнерго".

Реализация этого проекта позволит существенно повысить эффективность передачи электроэнергии по стране и усилит синхронную работу украинской и европейской энергосистем.

Кредитные средства, которые мы получили от наших партнеров, будут направлены на реконструкцию одной из наших подстанций в западном регионе. После модернизации - это будет высокотехнологичный автоматизированный объект, который будет отвечать требованиям ENTSO-E по надежности работы системы электропередачи и безопасности сети - отметил Владимир Кудрицкий.

Также за это Эти средства помогут закупить высокотехнологичное оборудование для подстанций, которые были повреждены во время ракетных и Дроновых атак рф.

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в свою очередь, член правления KfW Кристиан Лайбах уверена, что реконструкция и расширение инфраструктуры передачи электроэнергии являются чрезвычайно важными для восстановления и экономического развития Украины.

По ее словам, повышение энергоэффективности и интеграция с Европой электроэнергетической системы Украины будут способствовать стабилизации подачи электроэнергии.

Дополнение

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения, при поддержке Немецкого банка развития KfW, НЭК "Укрэнерго" уже привлекло финансовую помощь на общую сумму около 208,8 млн евро (с учетом нового кредита).

Эти средства направляются на восстановление и развитие сети передачи электроэнергии.

Напомним

Financial Times со ссылкой на собственные источники заявил, что до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без электричества из-за значительных повреждений энергосистемы в результате вражеских атак.