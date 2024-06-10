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На відновлення енергоінфраструктури: "Укренерго" отримала кредит від Німеччини на понад 30 мільйонів євро

На відновлення енергоінфраструктури: "Укренерго" отримала кредит від Німеччини на понад 30 мільйонів євро

Київ • УНН

 • 51829 перегляди

Німеччина надала українській компанії "Укренерго" кредит у розмірі 30,4 млн євро на роботи з відновлення енергетичної інфраструктури та інтеграції з європейською енергосистемою.

Національна енергетична компанія "Укренерго" отримала  30,4 млн євро від уряду Німеччини для підвищення надійності роботи української енергетичної інфраструктури. Про це пише УНН з посиланням на заяву НЕК "Укренерго".

Деталі 

Кредитну угоду на суму 30,4 млн євро підписали голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та членкиня правління державного Німецького банку розвитку KfW Крістіан. 

Ці кошти будуть спрямовані на підвищення стійкості української енергосистеми та забезпечення стабільної роботи магістральної високовольтної мережі "Укренерго".

Реалізація цього проєкту дозволить суттєво підвищити ефективність передачі електроенергії по країні та посилить синхронну роботу української та європейської енергосистем. 

 Кредитні кошти, які ми отримали від наших партнерів, будуть направлені на реконструкцію однієї з наших підстанцій у західному регіоні. Після модернізації - це буде високотехнологічний автоматизований об’єкт, який відповідатиме вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі

- зазначив Володимир Кудрицький.

Також за це ці кошти допоможуть закупити високотехнологічне обладнання для підстанцій, які були пошкоджені під час ракетних та дронових атак рф.

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 Своєю чергою, член правління KfW Крістіан Лайбах впевнена, що реконструкція та розширення інфраструктури передачі електроенергії є надзвичайно важливими для відновлення та економічного розвитку України.

За її словами, підвищення енергоефективності та інтеграція з Європою електроенергетичної системи України сприятимуть стабілізації подачі електроенергії.

Доповнення

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення, за підтримки Німецького банку розвитку KfW, НЕК "Укренерго" вже залучило фінансову допомогу на загальну суму близько 208,8 млн євро (з урахуванням нового кредиту). 

Ці кошти спрямовуються на відновлення та розбудову мережі передачі електроенергії.

Нагадаємо

Financial Times з посиланням на власні джерела заявив, що до зими українці можуть проводити значну частину дня без електрики через значні пошкодження енергосистеми внаслідок ворожих атак.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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