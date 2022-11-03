На вражеских минах возле ЗАЭС не менее 30 раз подрывались животные

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"Оккупанты наносят ущерб не только инфраструктуре захваченной Запорожской атомной электростанции, но и окружающей среде и животным. Из-за минирования периметра вокруг АЭС в течение последних трех месяцев было зафиксировано не менее 30 подрывов собак, лис и диких кабанов на заложенных минах", – говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты перевели блоки временно захваченной ЗАЭС в состояние холодного останова. Температура в пруду-охладителе снизилась до +13 градусов, что привело к массовой гибели рыбы.