На вражеских минах возле ЗАЭС не менее 30 раз подрывались животные
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. За три месяца вблизи Запорожской АЭС собаки, лисы и дикие кабаны не менее 30 раз подрывались на минах, которые разложили российские оккупанты. Об этом в Telegram сообщила компания "Энергоатом", передает УНН.
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"Оккупанты наносят ущерб не только инфраструктуре захваченной Запорожской атомной электростанции, но и окружающей среде и животным. Из-за минирования периметра вокруг АЭС в течение последних трех месяцев было зафиксировано не менее 30 подрывов собак, лис и диких кабанов на заложенных минах", – говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты перевели блоки временно захваченной ЗАЭС в состояние холодного останова. Температура в пруду-охладителе снизилась до +13 градусов, что привело к массовой гибели рыбы.