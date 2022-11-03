На ворожих мінах біля ЗАЕС щонайменше 30 разів підривалися тварини

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"Окупанти завдають шкоди не лише інфраструктурі захопленої Запорізької атомної електростанції, а й довкіллю і тваринам. Через мінування периметру навколо АЕС протягом останніх трьох місяців було зафіксовано не менше 30-ти підривів собак, лисиць та диких кабанів на закладених мінах", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Російські окупанти перевели блоки тимчасово захопленої ЗАЕС у стан холодного зупину. Температура у ставку-охолоджувачі знизилася до +13 градусів, що призвело до масової загибелі риби.