На ворожих мінах біля ЗАЕС щонайменше 30 разів підривалися тварини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. За три місяці поблизу Запорізької АЕС собаки, лисиці та дикі кабани щонайменше 30 разів підривалися на мінах, які розклали російські окупанти. Про це в Telegram повідомила компанія "Енергоатом", передає УНН.
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"Окупанти завдають шкоди не лише інфраструктурі захопленої Запорізької атомної електростанції, а й довкіллю і тваринам. Через мінування периметру навколо АЕС протягом останніх трьох місяців було зафіксовано не менше 30-ти підривів собак, лисиць та диких кабанів на закладених мінах", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти перевели блоки тимчасово захопленої ЗАЕС у стан холодного зупину. Температура у ставку-охолоджувачі знизилася до +13 градусів, що призвело до масової загибелі риби.