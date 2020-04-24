На Волыни зафиксировано уже более 200 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. На Волыни, по состоянию на 10:00 24 апреля, зафиксировано 203 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Волынской областной государственной администрации.
"По состоянию на 10:00 24 апреля в области зарегистрировано 203 случая COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР. За последние сутки зарегистрировано 15 новых случаев COVID-19: Луцкий район (8), город Луцк (5), Старовыжевский район (1), город Нововолынск (1)", - говорится в сообщении.
Указано, что в течение последних суток выздоровели 9 человек. Всего в области уже выздоровели 26 человек.
Отмечается, что больше всего больных COVID-19 зафиксировано в Луцке - 57 случаев, в Старовижевском районе - 39 случаев и в Нововолынске - 38 случаев заболевания.
"За минувшие сутки поступило 56 сообщений о подозрении на COVID-19. В области методом ПЦР на выявление вируса COVID-19 всего обследовано 1443 человека, в том числе за последние сутки - 112 человек", - указано в сообщении.
Напомним, на Волыни на COVID-19 заболело шесть полицейских.