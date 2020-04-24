На Волині зафіксовано вже понад 200 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Волині, станом на 10:00 24 квітня, зафіксовано 203 випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook Волинської обласної державної адміністрації.
"Станом на 10:00 24 квітня в області зареєстровано 203 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. За останню добу зареєстровано 15 нових випадків COVID-19: Ківерцівський район (8), місто Луцьк (5), Старовижівський район (1), місто Нововолинськ (1)", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що впродовж останньої доби одужало 9 осіб. Усього в області вже одужало 26 осіб.
Зазначається, що найбільше хворих на COVID-19 зафіксовано у Луцьку - 57 випадків, у Старовижівському районі - 39 випадків і у Нововолинську - 38 випадків захворювання.
"За попередню добу надійшло 56 повідомлень про підозру на COVID-19. В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1443 особи, в тому числі за останню добу – 112 осіб", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, на Волині на COVID-19 захворіло шість поліцейських.