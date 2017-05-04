На Волыни селяне перекрыли трассу из-за запаха очистных сооружений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. На Волыни около 70 местных жителей перекрыли трассу Луцк - Радехов - Львов. Люди возмущены вонью из фильтрационных полей. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Волынской области, передает УНН.
“Сегодня около 12:20 часов возле села Баев Луцкого района протестующие перекрыли движение автотранспорта в обоих направлениях на автодороге Львов — Радехов — Луцк. Около 70 волынян непрерывно ходят по пешеходному переходу. Таким образом граждане пытаются привлечь внимание властей и общественности к решению вопроса о неприятном запахе от фильтрационных полей. Шестеро сотрудников осуществляют охрану правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения”, — сообщили в полиции.
Сведения внесли в журнал диного учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушениях и других событиях.
Напомним, также 4 мая по автомобильной дороге Н-23 Кировоград — Кривой Рог — Запорожье км 1+500 в пределах села Бережинка Кировоградского района частично ограничено движение автомобильного транспорта из-за протестов местных жителей.