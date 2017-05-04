На Волині селяни перекрили трасу через сморід з очисних споруд
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Волині близько 70 селян перекрили трасу Луцьк - Радехів - Львів. Люди обурені смородом з фільтраційних полів. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України у Волинській області, передає УНН.
“Сьогодні близько 12:20 години поблизу села Баїв Луцького району протестувальники перекрили рух автотранспорту в обох напрямках на автодорозі Львів — Радехів — Луцьк. Близько 70 волинян безперервно ходять по пішохідному переходу. У такий спосіб громадяни намагаються привернути увагу влади та громадськості до вирішення питання щодо неприємного запаху з фільтраційних полі. Шестеро співробітників здійснюють охорону правопорядку та забезпечення безпеки дорожнього руху”, — повідомили у поліції.
Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події.
Нагадаємо, також 4 травня по автомобільній дорозі Н-23 Кіровоград — Кривий Ріг — Запоріжжя км 1+500 в межах села Бережинка Кіровоградського району частково обмежено рух автомобільного транспорту через протести місцевих мешканців.