На Волыни СБУ разоблачила канал контрабанды наркотиков в ЕС

Правоохранители установили, что трое жителей Волыни организовали нарколабораторию в частном доме недалеко от государственной границы.

Во время обысков по месту его нахождения и адреса проживания наркодельцов сотрудники спецслужбы изъяли прекурсоры для изготовления амфетамина и готовый "продукт", которые направлены на экспертизу. Товар злоумышленники лично перевозили через границу.

Напомним, в Херсоне задержали преступную группу, которая выращивала и сбывала "каннабис" на территории области и Украины.

Как сообщал УНН, полицейские Киевщины изъяли 26 тыс. доз "героина" на 7 млн гривен.