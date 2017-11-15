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На Волині СБУ викрила канал контрабанди наркотиків до ЄС

На Волині СБУ викрила канал контрабанди наркотиків до ЄС

Київ • УНН

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ЛУЦЬК-КИЇВ. 15 листопада. УНН. СБУ спільно з поліцією та прикордонниками припинили контрабанду амфетаміну та марихуани до Євросоюзу. Про це повідомляє прес-служба УСБУ у Волинській області, передає УНН.

Правоохоронці встановили, що троє мешканців Волині організували нарколабораторію у приватному будинку неподалік державного кордону.

Під час обшуків за її місцезнаходженням та адресами проживання наркоділків співробітники спецслужби вилучили прекурсори для виготовлення амфетаміну та готовий "продукт", які направлені на експертизу. Товар зловмисники особисто перевозили через кордон.

Нагадаємо, у Херсоні затримали злочинну групу, яка вирощувала та збувала "канабіс" на території області та України.

Як повідомляв УНН, поліцейські Київщини вилучили 26 тисяч доз "героїну" на 7 мільйонів гривень.

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