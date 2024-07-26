Правоохранители на Волыни перекрыла канал ввоза в Украину фальсифицированных лекарств российского и белорусского производства. Схему ввоза фальшивых лекарств через Польшу организовал 48-летний житель Волыни вместе с четырьмя сообщниками. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Медикаменты завозились контрабандным путем, транзитом через Республику Польша. Организовал канал ввоза и сбыта фальсифицированных медпрепаратов 48-летний житель Волынской области, который привлек к преступной деятельности четырех сообщников, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что оперативники управления стратегических расследований в Волынской области совместно со следователями областного управления полиции, ликвидировали канал нелегальной поставки фальсифицированных медицинских препаратов российского и белорусского производства.

С целью сбыта фальсифицированных медсредств, дельцы создали интернет-магазины, профильные группы в соцсетях и мессенджерах. Доставка лекарств покупателям осуществлялась через почтовые сервисы, а их оплата - наложенным платежом, или путем перечисления средств на карточные счета фигурантов.

Ежемесячный денежный оборот злоумышленников от продажи фальсифицированных лекарственных средств составлял более 2 миллионов гривен.

24 июля полицейские провели шесть обысков по местам хранения медпрепаратов и проживания фигурантов. В ходе мероприятий были изъяты российские и белорусские медикаменты, более 2 миллионов гривен в разной валюте, черновые записи фигурантов, товарно-транспортные накладные об отправке лекарственных средств почтовой связью.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, проведение экспертизы и правовой квалификации преступления. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.

Разоблачен межрегиональный канал сбыта наркотиков и психотропов: 14 задержанных, изъято "товара" на более чем 11,5 млн гривен