На Волыни мужчину осудили на 13 лет за изнасилование 4-летнего ребенка

В Волынской области 20-летнего мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы за изнасилование 4-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, пишет УНН.

По публичному обвинению прокуроров Луцкой окружной прокуратуры Волынской области, суд признал 20-летнего мужчину виновным в изнасиловании 4-летней девочки на школьном дворе и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Как отмечается, житель одного из сел Луцкого района совершил преступление в мае 2022 года. Приговора мужчина ожидал под стражей.

Согласно решению суда, данные о лице, которое изнасиловало несовершеннолетнее лицо, должны быть внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Напомним

Врача в Закарпатской области подозревают в том, что он давал пациентам успокоительные препараты и совершал над ними действия сексуального характера, пока они были без сознания, снимая все это на телефон.