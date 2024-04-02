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На Волыни мужчину осудили на 13 лет за изнасилование 4-летнего ребенка
20-летний мужчина был приговорен к 13 годам лишения свободы за изнасилование 4-летней девочки на школьном дворе в Волынской области.
Атаки продолжаются: глава ОВА об определенном снижении интенсивности обстрелов Сумщины
Российская армия продолжает обстреливать районы вблизи административной границы в Сумской области, хотя на этой неделе интенсивность обстрелов несколько снизилась, а эвакуация из приграничных населенных пунктов продолжается на фоне перебоев с электроснабжением.
На Херсонщине трактор подорвался на мине, пострадал водитель
В Бериславском районе Херсонской области во время проведения земляных работ на мине подорвался трактор, в результате чего пострадал водитель.
ЕС завершил сезон отбора газа с заполненными на 59% хранилищами
В конце зимнего сезона отбора газа европейские газохранилища были заполнены на 59%, что является рекордным показателем для этого времени года, что позволяет ЕС иметь достаточно газа на следующую зиму и уменьшить зависимость от импорта российского газа.
В Украину доставили 108 тысяч доз вакцины КПК для прививок детей
108 тысяч доз вакцины КПК было доставлено в Украину ЮНИСЕФ при поддержке Японии и Агентства США по международному развитию (USAID), чтобы обеспечить бесплатную вакцинацию детей от кори, паротита и краснухи.
На Киевщине предприятие загрязнило тушами животных более 1,3 гектара земель
Руководитель предприятия загрязнил более 1,3 га земли, незаконно сбрасывая и сжигая туши животных в Киевской области.
Силы обороны отбили 4 штурма на левобережье Днепра и потопили лодку россиян
Украинские военные удержали позиции и уничтожили более сотни россиян во время восьми попыток российских штурмов на нескольких направлениях в районе проведения операции Объединенных сил, а также уничтожили 57 единиц российского вооружения и военной техники.
Оккупанты развивают сеть "школьных музеев сво" на Херсонщине
В оккупированной Херсонской области россияне принудительно создают пропагандистские "музеи" в школах, чтобы промывать мозги детям, искажая реальность и изображая оккупантов как "освободителей".
ЕС об атаках рф на ГЭС: ответ путина всем, кто все еще считает, что мир с ним возможен
Массированные ракетные и беспилотные удары россии по гражданским объектам и критически важной энергетической инфраструктуре в Украине являются ответом Путина тем, кто считает, что мир с ним возможен, отмечают в Еврокомиссии.
В столичном метро возобновили работу комплексов самообслуживания после технических неисправностей
Комплексы самообслуживания на всех станциях киевского метрополитена возобновили работу после временной остановки из-за технических неисправностей.