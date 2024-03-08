Вчиняв над пацієнтами під медпрепаратами дії сексуального характеру: лікарю з Закарпаття повідомлено про підозру

Лікарю Іршавської лікарні на Закарпатті повідомлено про підозру у вчиненні над пацієнтами дій сексуального характеру, коли вони були під дією медичних препаратів. Про це УНН повідомляє з посиланням на журналіста Віталія Глаголу та поліцію Закарпатської області.

Лікар Іршавської лікарні, Ковач Юрій Степанович, на робочому місці надавав своїм пацієнтам препарати від яких вони або втрачали свідомість, або не могли зрозуміти, що відбувається навкруги. Під час дії подібного препарату Юрій Ковач здійснював дії сексуального характеру стосовно пацієнта, які він фільмував на камеру власного телефону

За його словами, під час процесуальних дій у лікаря знайшли декілька сотень інтимних фото та відео пацієнтів.

Глагола стверджує, що лікар Ковач ставив зроблені ним фото інтимного характеру з пацієнтами на заставку дзвінка в телефоні за номером конкретного потерпілого.

В поліції Закарпатської області журналісту УНН повідомили, що лікарю вже повідомлено про підозру та суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Йому (лікарю – ред.) повідомлено про підозру за ч.1, 2 ст. 153 ККУ (вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи, які вчинені повторно… - ред.) Також йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту і готуємо матеріали для скерування до суду