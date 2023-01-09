На водоканале в Николаеве остановили все насосные станции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Сегодня МКП "Николаевводоканал" вынужденно остановило работу всех насосных станций водопровода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение городского совета.
Причина, как сообщают городские власти, техническая проблема на производственных подразделениях. Детали не уточняются.
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«Специалисты уже приступили к ремонтным работам. После их завершения предприятию понадобится ориентировочно до 12 часов, чтобы возобновить водоснабжение», - говорится в сообщении.
Добавляется, что вода еще подаватся под низким давлением, а в некоторых районах вообще может отсутствовать.
Добавим
8 января сообщалось об аварии на водосети в Ингульском районе города.