На водоканале в Николаеве остановили все насосные станции

Причина, как сообщают городские власти, техническая проблема на производственных подразделениях. Детали не уточняются.

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«Специалисты уже приступили к ремонтным работам. После их завершения предприятию понадобится ориентировочно до 12 часов, чтобы возобновить водоснабжение», - говорится в сообщении.

Добавляется, что вода еще подаватся под низким давлением, а в некоторых районах вообще может отсутствовать.

Добавим

8 января сообщалось об аварии на водосети в Ингульском районе города.