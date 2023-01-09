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На водоканалі у Миколаєві зупинили усі насосні станції

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Сьогодні МКП "Миколаївводоканал" вимушено зупинив роботу всіх насосних станцій водопроводу. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення міської ради.

На водоканалі у Миколаєві зупинили усі насосні станції

Причина, як повідомляє міська влада, технічна проблема на виробничих підрозділах. Деталі не уточуються.

Цитата

«Фахівці вже розпочали ремонтні роботи. Після їх завершення підприємству знадобиться орієнтовно до 12 годин, щоб поновити водопостачання», - йдеться у повідомленні.

Додається, що вода ще подаватиметься під низьким тиском, а в деяких районах взагалі може бути відсутня.

Додамо

8 січня повідомлялося про аварію на водомережі в Інгульському районі міста.

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