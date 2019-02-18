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На включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО претендуют 15 объектов в Украине

На включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО претендуют 15 объектов в Украине

Киев  •  УНН

 • 38611 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. На включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО претендуют 15 объектов в Украине, среди которых исторические центры городов Одессы и Чернигова, каньон Каменец-Подольского и Бахчисарайский дворец. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры в ответе на запрос корреспондента УНН.

Как отметили в пресс-службе, согласно процедуре, включению в Список всемирного наследия объекта предшествует внесение его в Предварительный список объектов всемирного наследия. Сейчас именно в этом предварительном списке от Украины содержатся следующие объекты:
1. Археологический комплекс "Каменная могила" (внесен 11.08.2006)
2. Астрономические обсерватории Украины (30.01.2008)
3. Бахчисарайский дворец Крымских ханов (07.07.2003)
4. Комплекс объектов Судакской крепости (12.03.2007)
5. Культурный ландшафт и каньон города Каменец-Подольский (13.09.1989)
6. Дендрологический парк "Софиевка" (20.06.2000)
7. Исторический центр города-порта Одесса (06.01.2009)
8. Исторический центр города Чернигов (13.09.1989)
9. Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Кирилловская и Андреевская церковь, Киево-Печерская Лавра (расширение номинации "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра") (26.01.2009)
10. Николаевская астрономическая обсерватория (12.03.2007)
11. Каневский заповедник "Могила Тараса Шевченко" (13.09.1989)
12. Укрепленные поселения на генуэзских торговых путях от Средиземного до Черного моря (16.09.2010)
13. Культурный ландшафт "пещерных городов" Крымской Готиии (24.09.2012)
14. Историческая среда столицы крымских ханов в городе Бахчисарай (16.09.2012)
15. ГОСПРОМ (Дом Государственной промышленности) в Харькове (27.04.2017)

При этом в Минкульте добавили, что на сегодня продолжается работа над разработкой номинационных досье, включая информацию по выявлению объекта, описание объекта, основания для включения, состояние сохранения и факторы, влияющие на объект, охрана и управления, мониторинг, документация и контактную информацию ответственных органов.

Напомним, Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО изучает заявку на включение Аккерманской крепости в предварительный список всемирного наследия. Уникальность этого памятника архитектуры обсудили во время тематического заседания, которое состоялось в Министерстве иностранных дел.

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