В Винницкой области пройдет торжественный митинг памяти по одному из четырех погибших бойцов ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Винницкой области, в г. Хмельник, проведут торжественный митинг памяти погибшего бойца ВСУ Сергея Шандры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.
“Вчера, 6 августа, в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области, во время выполнения боевой задачи героически погиб 24-летний боец из Винницкой области Сергей Иванович Шандра. Погибший родом из с. Торчин Хмельницкого района, после срочной службы (в ноябре 2018) подписал контракт с ВСУ. До призыва в ВСУ работал механизатором в местном фермерском хозяйстве, холост, у него остались мать и сестра”, — предоставили короткую биографическую сводку Сергея в пресс-службе.
В частности, на сайте отметили, что ориентировочно торжественный митинг памяти погибшего состоится 8 августа 2019 в г. Хмельнике у памятного знака Героям Небесной Сотни.
“Сергея Шандра похоронят на кладбище с. Торчин Хмельницкого района Винницкой области”, — резюмировали в пресс-службе.
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Как сообщал УНН, 6 августа зоне ООС погибли четверо украинских военных.
По информации начальника Генерального штаба — Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, выстрел враг сделал из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, попавшей в окоп, где военные ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций.
Как сообщал УНН, Глава государства Владимир Зеленский, комментируя гибель 4 украинских военных на Донбассе, заявил, что призвал лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.