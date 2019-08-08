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На Вінничині пройде урочистий мітинг пам'яті по одному з чотирьох загиблих бійців ЗСУ

На Вінничині пройде урочистий мітинг пам'яті по одному з чотирьох загиблих бійців ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Вінницькій області, в м. Хмільник, проведуть урочистий мітинг пам’яті загиблого бійця ЗСУ Сергія Шандри. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Вінницької ОДА.

“Вчора, 6 серпня, в зоні проведення операції об’єднаних сил у Донецькій області, під час виконання бойового завдання героїчно загинув 24-річний боєць із Вінниччини Сергій Іванович Шандра. Загиблий родом із с. Торчин Хмільницького району, після строкової служби (у листопаді 2018 року) підписав контракт із ЗСУ. До призову в ЗСУ працював механізатором у місцевому фермерському господарстві, неодружений, у нього залишились мати та сестра”, — надали коротке біографічне зведення Сергія в прес-службі.

Зокрема, на сайті зазначили, що орієнтовно урочистий мітинг пам’яті загиблого відбудеться 8 серпня 2019 року в м. Хмільнику біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні.

“Сергія Шандру поховають на кладовищі с. Торчин Хмільницького району Вінницької області”, — резюмували у прес-службі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оприлюднені імена та фото загиблих на Донбасі військових

Як повідомляв УНН, 6 серпня зоні ООС загинули четверо українських військових.

За інформацією начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, постріл ворог зробив із гранатомета, до якого була прикручена міна 82-мм міномету, що влучила в окоп, де військові ЗСУ проводили інженерне обладнання своїх позицій.

Як повідомляв УНН, Глава держави Володимир Зеленський, коментуючи загибель 4 українських військових на Донбасі, заявив, що закликав лідерів країн-учасниць нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

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