В Винницкой области лабораторно подтверждено уже 23 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Винницкой области лабораторно подтверждено 23 случая заболевания коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.
"По оперативной информации областного лабораторного центра Минздрава Украины, по состоянию на 16:00, 28 марта, в Винницкой области лабораторно подтверждено 23 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Пациенты с лабораторно подтвержденными случаями и с подозрением на COVID-19, как указано, находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением.
"В настоящее время состояние пациентов стабильное. Сейчас определены контактные лица, самоизолированны и находятся под медико-санитарным надзором", - добавили в ОГА.
Напомним, на утро 28 марта в Украине было зафиксировано 311 случаев COVID-19.