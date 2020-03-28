На Вінничині лабораторно підтверджено вже 23 випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На Вінничині лабораторно підтверджено 23 випадки захворювання на коронавірус. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.
"За оперативною інформацією обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 16:00, 28 березня, у Вінницькій області лабораторно підтверджено 23 випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Пацієнти з лабораторно підтвердженими випадками та з підозрою на COVID-19, як вказано, перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним спостереженням.
"На даний час стан пацієнтів стабільний. Наразі визначені контактні особи, які самоізольовані та знаходяться під медико-санітарним наглядом", - додали в ОДА.
Нагадаємо, на ранок 28 березня в Україні було зафіксовано 311 випадків COVID-19.