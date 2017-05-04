В Винницкой области уничтожили 70 противопехотных мин времен Второй мировой войны
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня, 4 мая, спасатели обезвредили 70 единиц противопехотных шпринг-мин времен Второй мировой войны, передает УНН-Центр со ссылкой на ГСЧС в Винницкой области.
"4 мая в 14:45 группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области в специально отведенном месте методом подрыва было уничтожено 70 единиц немецких противопехотных шпринг-мин времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, пиротехники уничтожили 86 боеприпасов на Кировоградской области.