На Вінниччині знищили 70 протипіхотних мін часів Другої світової війни
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні, 4 травня, рятувальники знешкодили 70 одиниць протипіхотних шпринг-мін часів Другої світової війни, інформує УНН-Центр з посиланням на ДСНС у Вінницькій області.
"4 травня о 14:45 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області у спеціально відведеному місці методом підриву було знищено 70 одиниць німецьких протипіхотних шпринг-мін часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, піротехніки знищили 86 застарілих боєприпасів на Кіровоградщині.