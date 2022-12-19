В Винницкой области сбит один дрон-камикадзе - Гуменюк

Цитата

«Нашими воздушными силами и противовоздушной обороной различных подразделений было уничтожено в нашей зоне ответственности 11 «Shahed», один - в Винницкой области, остальные - Николаевская, Херсонская области», - рассказала Гуменюк.

Дополнение

В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства “Shahed-136/131”. В общей сложности из 35 дронов ПВО "сбила" 30 единиц.